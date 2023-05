Corsi: “Vicario e Parisi sono pronti per una big. In caso di offerte importanti li lasceremo partire”

Non è un segreto che Guglielmo Vicario e Fabiano Parisi siano stati osservati dalla Fiorentina, ma in entrambi i casi la trattativa non è praticamente neanche partita. Quest’oggi a Il Messaggero il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è tornato a parlarne, proprio in chiave mercato: “Vicario e Parisi sono dei giocatori completi, pronti per approdare in una squadra importante. Non ho dubbi sul fatto che arriveranno delle offerte per loro, e se saranno importanti li lasceremo partire”.

E poi ha aggiunto: “E’ una situazione diversa rispetto a quella di altri giocatori più giovani (ad esempio Baldanzi, ndr). Per loro non vogliamo ancora intavolare trattative”.