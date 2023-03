Corvino: “Becchiamo la Fiorentina nel suo momento migliore: se non saremo alla sua altezza, rischieremo di soccombere. L’attacco del Lecce? Anche la Viola ha segnato meno di noi”

Il direttore sportivo del Lecce ed ex Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato del prossimo impegno tra viola e salentini a Pianetalecce, su Twitch: “Stiamo riuscendo in un’ardua impresa. Sinceramente, neppure i tifosi più ottimisti avrebbero potuto pensare a 27 punti in 26 giornate da neopromossa. Momento negativo? La Serie A è un animale che a volte si incattivisce e ti porta a periodi di astinenza. Capitano a tutti dei blackout”.

Sulla partita contro la Fiorentina: “Troviamo la Viola nel suo momento migliore, dopo cinque vittorie e un pareggio negli ultimi impegni. Sarà una partita colto complicata: se non saremo all’altezza, rischiamo di soccombere. Dobbiamo giocare da Lecce. Problemi in attacco? Anche noi vorremmo esaltare i nostri tifosi con qualche nome importante; cerchiamo di farlo a modo nostro. E comunque tanti reparti hanno segnato meno reti rispetto al nostro, Fiorentina compresa“.

Su Maleh: “Abbiamo preso il meglio che il mercato di gennaio aveva da offrire; se non gioca tanto è perché il reparto è più equilibrato con Blin in campo. I giocatori in questa categoria giocano tanto: se il prezzo per Maleh è 5 milioni di €, non c’è di che stupirsi”.