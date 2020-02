Corvino: “Dopo quattro qualificazioni in Champions mi ritrovai ad annaspare. Si può arrivare alla fine di un ciclo ma…”

A Radio Marte è tornato a parlare l’ex direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino commentando anche il suo passato in viola: “Si può arrivare a fine ciclo, ma non si sa mai quando avviene anche perché se lo sapessimo avremmo la sfera di cristallo. Parlo per esperienza di quanto avvenuto alla Fiorentina: dopo quattro qualificazioni in Champions League mi ritrovai ad annaspare e prendere provvedimenti. Toni il mio acquisto più importante”.