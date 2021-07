Corvino: “I viola sono in una fase di travaglio, ma tornerà la quiete. Venivo deriso quando dicevo un piazzamento in Champions era il nostro scudetto…”

Ha parlato anche di attualità l’ex Direttore Generale della Fiorentina Pantaleo Corvino: “I primi due anni di Commisso? Stando lontano non si ha un’idea vera della situazione. Il calcio è come la vita, ci sono momenti di travaglio e momenti di quiete. Adesso all’interno della Fiorentina c’è una fase di travaglio, ma arriveranno anche momenti migliori. Quando andavamo in Champions League, per noi era come vincere lo scudetto anche se sembrava che non si fosse fatto niente. Venivo deriso quando pronunciavo la frase degli scudetti”.