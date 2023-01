Corvino sempre convinto: “Terzic sarà il colpo di mercato del gennaio 2023”

Fu di fatto l’ultimo colpo della sua seconda avventura in viola: Aleksa Terzic fu acquistato da Corvino in vista della stagione 2019/20. Il serbo arrivò a Firenze ma fu spedito in prestito ad Empoli dopo un anno, così da completare il suo inserimento in Italia, prima di diventare risorsa anche per la squadra viola.

Interpellato da Tmw, proprio Corvino l’ha definito in previsione come “colpo della sessione di gennaio 2023”. Terzic piace al Bologna ed evidentemente anche al Lecce ma la Fiorentina non ha intenzione di privarsene a breve.