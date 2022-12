Corvino: “Vlahovic è passato dalla Fiorentina alla Juventus fino alla Nazionale senza mai essere al meglio. Per valutare un giocatore serve aspettare, si possono prendere abbagli”

L’ex ds e poi dg della Fiorentina Pantaleo Corvino a Tuttosport ha analizzato vari aspetti del Mondiale soffermandosi anche su Dusan Vlahovic, ex attaccante viola ora alla Juventus. Ecco le sue parole: “Vlahovic credo che stia pagando più le difficoltà tecniche e fisiche che le pressioni. Bisogna guardare la storia nella sua complessità. Dusan è passato dalla Fiorentina alla Juventus e poi alla Nazionale, non è mai stato al meglio della condizione. E’ stato un periodo fermo per affaticamento pubalgico. Nessun calciatore, se non sta bene, può esprimere le sue potenzialità”.

Ha poi aggiunto: “Anche ai Mondiali si è visto che non poteva fare la differenza, non essendo al top. Come non la poteva fare alla Juventus, in cui pur avendo tante problematiche fisiche, ha avuto un buono score. Bisogna saper attendere per valutare un giocatore nel medio termine. A volte ci possono essere anche degli abbagli. Bisogna andare per gradi e seguire assiduamente l’evoluzione di un calciatore”.