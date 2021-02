Cosa è successo a Eysseric, ha fatto il bagno nella vasca di Cocoon? Rispetto a Kouame, sembra Ronaldinho

Serviva la vittoria per i tre punti e i punti sono arrivati. Non c’è da esaltarsi per la vittoria sullo Spezia, tuttavia la Fiorentina, dopo un primo tempo senza anima né idee, è riuscita, finalmente, ad operare un cambio di marcia nella ripresa. Stavolta Prandelli ha azzeccato le sostituzioni, i tempi per farle, e il ritmo.

Vlahovic – 7 – Primo tempo da assente. Nel secondo segna alzando il gambone come un ballerino del Bolschoi, si mangia la possibile doppietta, poi offre a Eysseric un momento di gloria.

Kouame – 3 – Ennesima prestazione indecente. Il nulla in campo. Rispetto a lui Eysseric pare Ronaldinho.

Eysseric – 7 – Lancia, corre, inventa e perfino segna. L’hanno immerso nella vasca di Cocoon?

