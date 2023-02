Così è se mi pare – I Medici avevano una squadra da Champions

Rocco “il magnifico” come Lorenzo il Magnifico? Nei giorni scorsi il presidente della Fiorentina, in uno dei tanti eccessi di modestia che lo contraddistinguono, si è paragonato alla famiglia Medici per gli investimenti fatti su Firenze. Seguiamolo in questa sua ricostruzione storico calcistica.

Questa è la formazione che la famiglia Medici mise in campo nella “Rinascimento Cup” (4-3-3):

Michelangelo

Ghirlandaio – Beato Angelico – Lorenzo Ghiberti – Donatello

Benvenuto Cellini – Brunelleschi – Vasari

Botticelli – Leonardo Da Vinci – Giambologna.

In Panchina: Antonio e Piero Del Pollaiolo, Verrocchio, Perugino, Benozzo Gozzoli, Giuliano Da Sangallo, Leon Battista Alberti, Filippino Lippi, Poliziano, Pico della Mirandola, Della Robbia, Paolo Uccello.

Una squadra senza rivali sull’orbe terracqueo. Come se in maglia viola avessero giocato tutti insieme Maradona, Pelè, Crujff, Ronaldo, Beckenbauer, Di Stefano, Baggio.

I medici spesero fiorini a palate (e senza lo stadio di proprietà), ma li spesero bene: lo scrigno Firenze sta a testimoniarlo.