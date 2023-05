Così è se mi pare – Renzi, la Fiorentina, gli arabi e il mistero degli “Autorevoli manager in Serie A…”

“Autorevoli manager in Serie A ci hanno parlato di un interessamento del senatore Renzi in un possibile cambio di proprietà della Fiorentina, per favorire contatti con l’Arabia Saudita, uno dei maggiori investitori del calcio internazionale che cerca di applicare il suo soft power per l’assegnazione dei Mondiali 2030 anche come rivalsa su quelli disputati in Qatar. Mentre l’attuale proprietario Rocco Commisso smentisce ogni intenzione di vendere”. Queste le testuali parole di un servizio della trasmissione Report, andato in onda lunedì su RaiTre.

Mettere nel pentolone della presunta informazione l’oscuro fascino degli sceicchi miliardari, il nome Renzi (più presente del prezzemolo) e la Fiorentina: mescolare bene è aggiungere “autorevoli manager in Serie A ci hanno parlato di un interessamento…”. Ecco la ricetta di uno scoop magari non vero ma verosimile, che è ciò che conta per far abboccare i telespettatori. Che il presidente Commisso abbia più volte smentito ogni intenzione di cedere la Fiorentina non conta (gli arabi e il fondo Pif erano già stati tirati in ballo l’anno scorso, ricorderete…). Tanto meno la smentita secca di Renzi a domanda precisa: le è stato chiesto di interessarsi? Risposta: no.

Importante è insinuare il dubbio che i chiamati in causa facciano i furbetti, neghino ciò che, invece, “autorevoli manager in Serie A… eccetera eccetera”. E allora ci dicano chi sono questi “autorevoli manager”. In questo caso non si tratta di coprire le fonti di una informazione, perché le loro presunte confidenze (a chi? fra l’altro) sarebbero la notizia stessa non trapelata da nessun altra parte. Non c’è un briciolo di conferma, anzi arrivano solo smentite. C’era un volta Report di Milena Gabanelli, inchieste scottanti basate su documenti e testimoni. A quella trasmissione il Report di Ranucci sta come i settimanali scandalistici al Time.

Non sono un complottista, ma la scelta di inserire una simile sola giornalistica in un servizio sui fondi del Pnrr per gli impianti sportivi, quindi completamente fuori tema, proprio alla vigilia di importanti appuntamenti sportivi per la Fiorentina, a partire dalla finale di Coppa Italia, mi fa drizzare le antenne. Già ci sono state le due maxi gaffe del Tg5 e di Sky Sport che annunciavano la Juve, anziché i viola, in finale con l’Inter. Ora questa rivelazione senza arte né parte. Non è che c’è sotto qualcosa? Autorevoli manager in Serie A ci hanno parlato…