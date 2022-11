Cragno ha voglia di cambiare aria, ma c’è l’ostacolo di un’operazione complicata. La Fiorentina resta vigile

Seppur di non facile realizzazione, l’ipotesi Cragno è destinata a rimanere in piedi per tutto il mercato di gennaio. D’altronde la Fiorentina sta ragionando attentamente sulla posizione di Gollini, evidentemente non affidabile e quindi possibile partente in anticipo rispetto alla durata del prestito.

Della situazione di Cragno scrive calciomercato.com, che sottolinea come il portiere non sia soddisfatto di fare il numero dodici al Monza. Al contempo, però, un suo trasferimento costringerebbe un’eventuale terza squadra a doversi rapportare anche con il Cagliari, che ne detiene il cartellino. Tra i nomi delle possibili pretendenti, comunque, restano quelli di Fiorentina e Inter. Entrambe non offrirebbero comunque a Cragno un posto da titolare.