Cremonese-Fiorentina, primo dei tre round: ecco quando partirà la vendita dei biglietti degli ospiti per il match di campionato

Prima in campionato a marzo, poi la doppia sfida in Coppa Italia ad aprile. La Fiorentina si appresta a incrociare ben tre volte la Cremonese di Ballardini, che lunedì ha trovato la sua prima vittoria in Serie A da 27 anni. In occasione della 26° giornata, la società lombarda ha reso noto attraverso un comunicato la vendita dei tagliandi per la sfida di domenica 12 marzo alle ore 15.

“U.S. Cremonese comunica che in occasione dell’incontro CREMONESE – ACF FIORENTINA (26° giornata del Campionato di Serie A TIM 2022/2023) in programma domenica 12 marzo 2023 ore 15:00 allo Stadio “G. Zini” di Cremona, la vendita dei tagliandi inizierà alle 12:00 di venerdì 3 marzo 2023 e terminerà, salvo sold out, alle 19:00 di sabato 11 marzo 2023″.

E ancora: “Il Settore Ospiti denominato “CURVA NORD” permette una capienza pari a 2.425. I prezzi di acquisto dei tagliandi sono i seguenti: INTERO: € 30,00 UNDER 14: € 15,00 (ragazzi/e di età inferiore ai 14 anni alla data della gara)”.