Criscitiello: “Cairo ha un rivale in Commisso ma dovrebbe prendere esempio da lui e dalla Fiorentina. E se Italiano non avesse buttato via i primi 4 mesi…”

Un editoriale al solito molto celebrativo quello di Michele Criscitiello che sul sito di Sportitalia mette in risalto le differenze tra Cairo e Commisso:

“Il Torino possiamo paragonarlo, per tifo e storia, forse non a Juve, Milan e Inter ma a Lazio e Fiorentina assolutamente si. Vedete cosa stanno facendo Lotito e Commisso. Per non scomodare il signore a Napoli. Cairo, dal 2006, è alla guida del Toro ma non ha mai vinto nulla. Qualche coppa Primavera, poi zona salvezza fissa in serie A, qualche giro in serie B e metà classifica se le cose vanno di lusso. I tifosi sono stufi di vivacchiare. Vorrebbero qualcosa di più. Prendiamo la Fiorentina.

Cairo ha un rivale, Commisso. Ma, paradossalmente, dovrebbe prendere esempio proprio da lui. Vinceva qualcosa con la Primavera ma perso Massimo Bava ha smesso di vincere anche tra i giovani. Senza Petrachi anche la prima squadra ha perso di appeal sul mercato. Commisso, invece, a Firenze sta costruendo il Viola Park, vince coppe con la Primavera ogni 6 mesi e adesso anche con la prima squadra sogna un trofeo, se non due. Una coppa europea o la coppa Italia. Italiano si è ripreso alla grande e se non avesse buttato i primi 4 mesi avrebbe potuto lottare per l’Europa che conta”.