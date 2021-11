Criscitiello: “Italiano ha portato una mentalità nuova ma per vincere gli servono campioni, non Terracciano. Corvino? A Firenze dovrebbero fargli statue”

Nel suo editoriale per Tmw, Michele Criscitiello fa i complimenti a Italiano e a… Corvino:

“Vincere con la Fiorentina non era facile e neanche scontato. Italiano mette bene in campo le squadre, la Fiorentina gioca e non parte rassegnata contro nessuno. La cartolina fu lo scorso anno con lo Spezia contro il Milan. A Firenze ha portato un’altra mentalità. Certo, per vincere hai bisogno dei campioni infatti a sbloccare la gara oltre il novantesimo è stato un colpo di genio di Cuadrado. Poi se in porta hai Terracciano, che non copre il primo palo, allora, capisci che per Italiano diventa tutto complicato”.

Infine una battuta su Corvino, che sta cercando di rilanciare il Lecce: “Corvino è il vero Re del calciomercato. Non c’è nulla da fare. Buono per il Lecce che se lo gode ma in serie A ci sono Direttori incapaci di intendere e di volere, bravi solo a dire “sì, signore”. Uno come Corvino non può stare in serie B. A Firenze gli dovrebbero fare le statue per le plusvalenze che ha fatto fare e quelle che faranno. Ha lasciato un patrimonio”.