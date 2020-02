Cristiano Ronaldo raggiunge Quagliarella ma il record di Batistuta resta intatto

Nella sfida di questo pomeriggio contro la Spal, il numero 7 della Juventus Cristiano Ronaldo ha messo a segno la sua 21° rete stagionale. Il portoghese, oltre a portare in vantaggio i bianconeri, ha eguagliato il record fatto registrare la passata stagione dall’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella: è riuscito a segnare per 11 apparizioni consecutive.

Durante la diretta della partita, i telecronisti di SkySport hanno provato a paragonare il primato di Ronaldo a quello conseguito da Gabriel Omar Batistuta con la maglia della Fiorentina nella stagione 1994-1995, un’errore se si pensa alle diverse dinamiche. 26 anni fa infatti il Re Leone riuscito a finire sul tabellino dei marcatori per 11 giornate effettivamente consecutive: l’argentino infatti segnò in 11 partite di fila, senza saltarne neanche una. Sia Quagliarella che Ronaldo invece hanno si segnato in undici apparizioni consecutive, saltando però alcune partite intermedie: il bianconero la scorsa domenica infatti si è riposato e non è stato convocato da Sarri per la sfida vinta contro il Brescia di Cellino.