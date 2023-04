Cucchi: “E’ stato un errore penalizzare la Juventus a campionato in corso. La giustizia sportiva ha agito in maniera frettolosa e superficiale”

Su Twitter il giornalista e storica voce di Tutto il Calcio Minuto per Minuto Riccardo Cucchi ha detto la sua sul passaggio del turno della Fiorentina e anche della questione relativa alla penalizzazione della Juventus: “Con un pizzico di paura, è vero, ma anche la Fiorentina è in semifinale di una coppa europea e con pieno merito. Quando alla Juve, è stato un errore decidere la penalizzazione a campionato in corso. La giustizia sportiva ha agito con fretta e superficialità, persino nel motivare il -15. Affermarlo non significa assolvere tutti. Significa che la giustizia sportiva va riformata. E in fretta”.