Cucchi: “Le plusvalenze diventano un reato solo se vengono truccate, ma dimostrarlo è molto complicato”

Si è concluso con la decisione di prosciogliere tutti gli indagati il processo per le presunte plusvalenze fittizie. Nessuna sanzione per le società attenzionate dunque, tra le quali figurava anche la Juventus. Sulla questione, tramite Twitter, si è espresso l’ex storico radiocronista Riccardo Cucchi: “Le plusvalenze non sono un reato. Sono l’essenza delle compravendite: tentare di vendere un bene a un prezzo superiore a quello di acquisto. Diventano un problema se sono finte e contribuiscono a truccare un bilancio. Ma provare che siano finte è molto complicato”.

E poi sulla Juve, prossima avversaria della Fiorentina in Coppa Italia, ha aggiunto: “La prestazione dei bianconeri contro il Bologna è stata insufficienti. Ha parzialmente rimediato Vlahovic, segnando il gol del pareggio nel finale”.