Curiosità in vista di Sampdoria-Fiorentina: numeri preoccupanti per Prandelli a caccia della 100° vittoria

Sampdoria-Fiorentina si giocherà domenica prossima, giorno di San Valentino, la festa degli innamorati. L’amore tra Prandelli e la Fiorentina è ormai di vecchia data, e per questo i ragazzi in maglia viola cercheranno di regalare una gioia al tecnico di Orzinuovi. Cesare Prandelli potrebbe diventare il primo allenatore a tagliare il traguardo delle 100 vittorie alla guida della Fiorentina in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

I numeri e le statistiche però non finiscono qui. Ci sono infatti dei dati che dimostrano quanto sia tragica la stagione dei viola sin qui: l’ultima volta che i gigliati hanno segnato 21 o meno reti dopo 21 match di campionato risale alla stagione 2010/11. Questo preoccupante dato è figlio di un altro dato di fatto che inchioda la squadra di Commisso: la Fiorentina è la squadra con la percentuale più bassa di tiri nello specchio in questo campionato (40.5%).