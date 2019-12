Cutrone in pole: è lui l’attaccante scelto dalla Fiorentina. Contatti anche con Mandzukic

La Gazzetta dello Sport di oggi rilancia il nome dell’attaccante ex Milan Patrick Cutrone per risolvere il problema centravanti che tormenta la Fiorentina dall’inizio della stagione. I viola secondo il quotidiano sarebbero pronti all’assalto: Barone e Pradè proporranno al Wolverhampton la formula prestito con diritto-obbligo di riscatto a giugno. Il giocatore piacerebbe anche a entrambi gli allenatori che sembrano al momento i più quotati a giocarsi la panchina della Fiorentina, ovvero Iachini e Di Biagio. Il club gigliato avrebbe anche fatto sondaggio per Mandzukic che la Juventus libererà a gennaio. Il centravanti croato però ha la possibilità di andare in Qatar a guadagnare dodici milioni netti a stagione, e sembra quindi impossibile convincerlo a rinunciare a un simile stipendio.