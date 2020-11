Cutrone se non ora quando? Obiettivo Benevento per l’attaccante azzurrino

Se non ora quando? Patrick Cutrone non ha ancora convinto, visto che dal suo approdo a Firenze l’attaccante ex Milan ha faticato a trovare spazio all’interno della sua nuova squadra. Per di più sulle sue spalle grava una clausola sulle presenze da titolare che ne ha condizionato, e non poco, il suo utilizzo da parte dell’ex allenatore viola Iachini. Spesso gli è stato preferito Vlahovic, altre volte Kouame, per non parlare del tandem atipico Ribery-Callejon. Ma ora?

La positività al virus di Callejon costringe lo spagnolo ai box, così è facile che a farne le veci sarà Kouame, dirottato sull’out di destra. Ribery invece agirà, come di consueto dalla parte opposta del tridente viola, ma al centro la scelta è pressoché forzata. Vlahovic o Cutrone. Con il serbo impegnato con la sua Nazionale, che farà ritorno nel capoluogo toscano non prima di giovedì, per Cutrone gioca a suo favore il fatto di non aver raggiunto la sua Under21. Per questo avrà più tempo per lavorare sotto gli occhi di Prandelli e convincerlo a concedergli una chance da titolare per la sfida in programma domenica prossima contro il Benevento.