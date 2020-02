Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a Sportweek, il settimanale de La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto dell’intervista, in cui l’ex Milan parla dell’esperienza al Wolverhampton, che uscirà domani: “Dell’esperienza inglese non rinnego nulla. Mi ha fatto crescere come uomo e come calciatore, ma l’allenatore dei Wolves aveva il suo gruppo di fedelissimi e da quello non si discostava”.