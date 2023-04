Da avversario a osservato speciale: c’è anche la Fiorentina su Skóras del Lech Poznan

La Fiorentina è uscita vittoriosa al primo faccia a faccia contro il Lech Poznan valevole per i quarti di finale di Conference League. Un netto 4-1 che sarà difficile da ribaltare per il polacchi a Firenze, nonostante la squadra viola dovrà tenere sotto osservazione speciale qualche giocatore che può fare la differenza per gli ospiti. Tra questi c’è sicuramente Michał Skóraś, esterno classe 2000.

Proprio in occasione della partita contro la formazione di Italiano, allo stadio c’erano diversi osservatori di squadre europee per monitorare il ragazzo. Tra questi Anderlecht, Bruxelles, Monpellier e Club Brugge, nonostante l’interesse arrivi anche dagli USA. Secondo quanto riporta il giornalista Sebastian Staszewski, su di lui ci sarebbe anche la Fiorentina, che lo sta seguendo da avversario diretto, nonostante una prima proposta al Lech sia arrivata da Brugge. Offerta da 6 milioni di euro, ma l’asta internazionale sembra essere dietro l’angolo.