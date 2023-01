Da gennaio a gennaio, quando la Fiorentina “dominò” in tutti i sensi il mercato invernale

È Transfmarkt a riproporre quelle che sono state le cifre più alte del mercato invernale del 2022, quando la Fiorentina fece diverse operazioni che stravolsero la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano. A dominare le mosse più onerose della finestra di calciomercato fu il passaggio alla Juventus di Vlahovic dalla società viola per una cifra complessiva di 81,6 milioni. Il podio è comunque tutto viola, con le altre due posizioni occupate questa volta da acquisti: Ikonè e Cabral arrivati per 14 milioni rispettivamente da Lille e Basilea.

Due mosse che, a un anno di distanza, ancora non sembrano state le più azzeccate per risolvere i problemi in attacco, soprattutto visto l’addio della punta serba.