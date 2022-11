Da meteora viola al rimpianto, Zarate: “La Lazio è stato il club più importante della mia carriera, andarmene fu un errore”

Passato un po’ da meteora da Firenze, Mauro Zarate ha dato il meglio di sé in Italia alla Lazio, realtà ancora rimpianta dall’argentino come testimoniato a Lalaziosiamonoi.it: “La Lazio è stato il club più importante della mia carriera. Con quella maglia addosso ho passato dei momenti davvero indimenticabili. L’amore che i tifosi mi hanno dimostrato è qualcosa di inspiegabile e devo dire che mi mancano veramente tanto. Ammetto che essere andato via dalla Lazio sia stato un errore. Spero un giorno di poter tornare allo Stadio Olimpico per poter salutare il popolo laziale. Sarebbe un grandissimo sogno realizzato per me, ma ho ancora problemi con il presidente Lotito“.