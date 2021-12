Da prediletto di Gattuso a occasione a parametro zero: Corona pronto a fare gola non solo alla Fiorentina

Era tra i nomi più vicini alla Fiorentina nei giorni dell’inizio dell’era Gattuso, di fatto quelle due settimane circa tra l’annuncio della società e il clamoroso litigio: si tratta di Jesus Corona, esterno sia alto che basso del Porto e prossimo alla scadenza del contratto. Lo scorso giugno i portoghesi chiedevano una cifra piuttosto vicina ai 20 milioni di euro per il messicano, che poi infatti è rimasto a Oporto. Tra sei mesi invece per prenderlo sarà bastato averlo convinto in questi mesi dal punto di vista dell’ingaggio. Una corsa che potrebbe diventare piuttosto onerosa e magari non più per la Fiorentina.