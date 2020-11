Da solo contro tutti: E alla fine Commisso si è arreso

Col passare delle settimane, Rocco Commisso si è trovato da solo contro tutti. L’unico a voler dare ancora fiducia alla Fiorentina, nonostante tutta la dirigenza cercasse di convincerlo che cambiare l’allenatore fosse la cosa migliore da fare. Dopo lo Spezia ha vinto la linea del presidente, così come all’indomani della sconfitta dell’Olimpico contro la Roma. Ma alla fine dopo il tycoon ha deciso per l’esonero dopo il pareggio contro il Parma: troppo brutta la prova del Tardini per dare ancora fiducia a Iachini.

Così ha vinto la linea dirigenziale, con Pradé e Barone che da tempo provavano – invano – a far capire a Commisso come con Iachini alla guida la Fiorentina fosse destinata certamente a buttare via un’altra stagione. Il gioco ha sempre latitato, il modulo non ha mai convinto e anche gli stessi giocatori nelle ultime uscite sembravano non capire le richieste del loro allenatore. E alla fine Rocco si è convinto: via Iachini, dentro Prandelli.