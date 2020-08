Da una squadra ad un’altra: Cerofolini e la prospettiva di essere piazzato altrove

La Fiorentina ha diversi giocatori da cedere, sia in prestito che a titolo definitivo. Tra questi calciatori c’è anche il portiere Michele Cerofolini, di ritorno dalla sua esperienza, seppur breve, alla Casertana. Il portiere dovrebbe tornare a giocare in Serie C e questa volta dovrebbe approdare nel Lazio, più precisamente alla Viterbese, che è in lizza con altri club della stessa categoria, ma che garantisce al ragazzo un posto da titolare.

