Da Vannucchi a Rubino fino a Sadotti e Maiorana. Uno sguardo al vivaio della Fiorentina aspettando il Viola Park

La sosta per il Mondiale ha permesso alla Fiorentina di mister Italiano di inserire con continuità i giovani più interessanti della Primavera nelle dinamiche della Prima Squadra. Dai difensori Kayode, Favasuli e Biagetti, passando per Amatucci e Distefano, elementi cardine della squadra di Aquilani. Sarebbe riduttivo e limitante però fermarsi ad osservare soltanto le ottime dimostrazioni di qualità dei calciatori più ‘anziani’ del vivaio gigliato. E’ nutrita la lista di profili molto importanti che presto potranno riunirsi e confrontarsi nel percorso di crescita nella cornice del Viola Park.

La Fiorentina ha iniziato un radicale progetto di rinnovamento sul piano della gestione del settore giovanile per assestarsi con maggiore influenza in Toscana ed in Italia. Le squadre giovanili stanno ottenendo complessivamente dei risultati interessanti ma ciò che ovviamente interessa è la produzione di calciatori con un futuro solido. Ecco perché è interessante analizzare i prospetti che si stanno mettendo in luce con la maglia viola in attesa di proseguire il loro percorso alla Fiorentina.

Nella formazione Under 18 di mister Papalato il reparto che sta impressionando è la difesa: appena 8 reti subite in 13 partite stagionali. Molto buone le prestazioni dei centrali difensivi classe 2005 Elia e Comuzzo. Il primo ha segnato ben 4 reti grazie alle abilità in area avversaria, trovando il gol anche nell’unica apparizione in Primavera. Comuzzo è il leader del reparto, capitano della squadra e calciatore nel giro della Nazionale di categoria. Aggregato già da tempo alla Primavera anche il difensore mancino Romani, rallentato da un infortunio ma elemento di prospettiva. In mezzo le operazioni sono affidate ad Harder, con il roccioso Saltalamacchia a fare legna. Qualità tecnica notevole quella di Ievoli sulla trequarti mentre in avanti è Braschi l’elemento che intriga di più.

Viaggia a grande ritmo anche l’Under 17 di Galloppa, che può contare su di un tandem d’attacco in grado di realizzare 24 reti. Sono 14 le marcature di Rubino, quota 10 per Caprini, arrivato dall’Entella. Da monitorare con attenzione Pellicanò, scovato nel vivaio della Reggina. Attaccante da area di rigore, alto e longilineo, bravo anche in costruzione. Molto bene anche Puzzoli, già autore di 6 gol, calciatore di ottima tecnica capace di muoversi bene tra la trequarti e l’attacco. Ottime le prove di Deli in mediana, ragazzo anche nel giro della Nazionale così come i difensori Renda e soprattutto Sadotti, centrale di notevoli capacità e di personalità. In porta c’è Vannucchi, estremo di livello assoluto, 2007, già tenuto d’occhio dai top club e sopra età, anche in Nazionale.

Domina il proprio campionato l’Under 16 di Capparella, in testa con 5 punti di vantaggio sull’Empoli e ben 10 sul Sassuolo terzo. Molto del merito va a Maiorana, attaccante già a quota 10 gol. Il 2007 è stabilmente in Nazionale e già spesso anche con la Fiorentina Under 17, con cui ha messo a referto 2 gol. Molto bene anche i centrocampisti Pisani e Bonanno. Il primo è anche nelle rotazioni dell’Italia Under 16, mentre il secondo è un giocatore tecnico ed intelligente, siciliano doc. Affascinante anche il fantasista mancino Evangelista, calciatore molto talentoso. In difesa spicca invece il centrale Biagioni, leader di un reparto che ha concesso meno di un gol a partita.