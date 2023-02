Dal Bologna… al Bologna: tutto pronto per la riscossa di Martinez Quarta

Tra i migliori con la ripresa della stagione a gennaio ma sfortunato nel subire quella sublussazione alla rotula del ginocchio, Lucas Martinez Quarta ha trovato qualche ostacolo di troppo proprio nel momento che poteva lanciarlo e farlo preferire ad esempio a Igor, come spalla di Milenkovic. Nel sali scendi di inizio stagione l’argentino aveva lanciato segnali analoghi, riprendendosi un po’ quanto aveva perso nel finale di stagione scorsa e proprio a Bologna era andato a segno nella gara d’andata, prima della rimonta dei rossoblù. Domani la Fiorentina ritrova la squadra felsinea e potrebbe ritrovare anche l’ex River al centro della difesa: sembra tutto apparecchiato anche perché in Coppa Italia ha giocato Igor e ormai l’argentino ha ripreso a lavorare col gruppo da tempo. E chissà che non possa tornare decisivo, stavolta anche per il risultato finale.