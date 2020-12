Dal Brasile sono certi: Il Flamengo comprerà Pedro per 14 milioni, pagamento in sei rate

L’ultimo assalto per Pedro. Secondo quanto riporta O Dia, il Flamengo vuole fare suo l’attaccante preso in prestito dalla Fiorentina, esercitando l’opzione d’acquisto. Entro il 10 dicembre la società brasiliana deve comunicare le proprie intenzioni alla Fiorentina e sicuramente lo farà. Pedro secondo O Dia verrà tesserato con un contratto quinquennale per un totale di 14 milioni alla Fiorentina.

Il versamento avverrà in sei rate, due per stagione con il primo pagamento effettuato a gennaio 2021.

Flamengo tem até o dia 10/12 para formalizar à Fiorentina que irá exercer a opção de compra de Pedro. Ou seja, até a próxima quinta-feira, o e-mail chegará à caixa de entrada do time italiano. https://t.co/R6ccq6gy6d via @jornalodia

— Venê Casagrande (@venecasagrande) December 4, 2020