Dal Chisola alla Fiorentina: l’ascesa di Bianco. Riflettori puntati sul centrocampista di Bigica

Nella Primavera di Emiliano Bigica c’è un giovane centrocampista che si sta prendendo la scena. Si tratta di Alessandro Bianco, classe 2002 arrivato a Firenze nel 2018, cresciuto nel Torino e passato poi in prestito al Chisola, squadra di Eccellenza, e al Pisa. Il calciatore piemontese ha preso in mano la mediana gigliata, offrendo quantità e qualità. Personalità da vendere, cattiveria ed ottimi tempi di inserimento, Bianco è un elemento da tenere d’occhio con attenzione. Dotato di grande cambio di passo e capacità di interdizione, il centrocampista centrale viola sa abbinare con intelligenza fase difensiva ed offensiva.

Nella sfida contro il Napoli ha trovato la prima rete stagionale, mentre il primo assist lo ha fornito Beloko in Coppa Italia nella gara vinta contro il Milan. Bianco può agire da mezzala ma anche da mediano in un centrocampo a tre, interpretando il proprio ruolo a seconda dei momenti della gara. Un calciatore che rapidamente ha scalato gerarchie, e che si candida a sorpresa per la Fiorentina del futuro.