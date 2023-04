Dal NO al Psg alle chiamate di Italiano: a San Siro ci sarà anche Vannucchi, l’alter ego di Martinelli

Non Martinelli ma Tommaso Vannucchi a completare l’organico dei portieri a disposizione di Vincenzo Italiano per la gara di stasera a San Siro: il classe 2006, titolare in Primavera, è rimasto agli ordini di Aquilani mentre il tecnico siciliano si è portato dietro l’alter ego, classe 2007. Per Vannucchi è la seconda convocazione dopo quella di Cremona: lì mancava Terracciano mentre oggi, e purtroppo fino a fine stagione, non ci sarà Sirigu. Calciomercato.com ha ripercorso tra l’altro le vicende di mercato che hanno caratterizzato Vannucchi, cercato pochi mesi fa dal Psg, che l’aveva visto all’opera con l’Italia Under 15. Il baby portiere viola, cresciuto sulla costa toscana, decise però di dire “NO” ai parigini per rimanere a Firenze e firmare il suo primo contratto da professionista, fino al 2025. Il titolare resta Terracciano ma alle sue spalle, con Cerofolini, si scatenerà una discreta battaglia per l’eredità della porta.