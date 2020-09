Dal Pino: “Domani verrà approvata la legge sugli stadi alla Camera. Assurdo non riaprire le porte al pubblico, faremo di tutto per riuscirci”

Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha parlato in conferenza stampa in seguito all’assemblea di quest’oggi: “Domani è in programma un passaggio fondamentale, cioè l’approvazione della legge sugli stadi alla Camera, un passaggio inderogabile per rilanciare il nostro calcio. Gli stadi italiani vanno ammodernati e la burocrazia va snellita per stare al passo con l’Europa. Possiamo essere generatori di moltiplicatori di PIL, ma in un momento di difficoltà del Paese bisogna che ci siano le condizioni per poterlo fare. Stadi al top aiutano a confezionare anche un prodotto migliore del nostro calcio. Altro tema importante è l’interlocuzione che abbiamo avuto oggi con Gravina e il Governo per le misure che riguardano da un lato il protocollo sanitario e dall’altro l’accesso negli stadi. Oggi, con una gara ogni sette giorni, riteniamo che sia un punto determinante perché i costi sono elevati. Assurdo che per le amichevoli entrino mille persone e per i match ufficiali nessuno. La salute al primo posto, certo, ma bisogna fare le cose giuste. In uno stadio da 80mila posti a sedere perché non può entrare una parte dei tifosi? Avviene tutti i giorni ovunque e in ogni contesto di vita. Stiamo parlando di un elemento dirompente per tutti i nostri club. Abbiamo già valutato tutti gli aspetti necessari stadio per stadio, oggi in Lega c’era un problema serio. I presidenti chiedono a noi di affrontarlo nelle giuste sedi perché facendo le cose in totale sicurezza, ripeto, non si può dire che allo stadio non può entrare nessuno”.

