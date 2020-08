Dal Pino: “Sono a fianco di Commisso che sta combattendo la burocrazia. Abbiamo opportunità storica e non possiamo perderla”

Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, in tema stadi, ha espresso il suo appoggio alla battaglia che sta portando avanti la Fiorentina, al pari di altre squadre della massima categoria. “Sono fianco a fianco con Rocco Commisso – ha detto Dal Pino a The Athletic – e tutti gli altri proprietari di club che stanno combattendo la burocrazia nei loro sforzi per investire denaro negli stadi. Ora abbiamo un’opportunità unica e storica e non possiamo perderla”.

