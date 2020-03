Dalbert avverte il suo popolo: “Prendete precauzioni contro il coronavirus. Una situazione come quella italiana sarebbe devastante per il Brasile”

Il difensore della Fiorentina Dalbert ha realizzato un video messaggio, riportato da globoesporte.globo.com, per avvertire la popolazione brasiliana di attuare le precauzioni necessarie contro il coronavirus: “So che ci sono molte persone in Brasile che non lo prendono sul serio, ma questo virus invece lo è. Qui in Italia la situazione è critica, siamo confinati all’interno della casa, c’è un decreto secondo cui le persone non possono muoversi per strada. Anche qui il nostro campionato si è fermato, ci è vietato lasciare la casa, lasciare la città e persino lasciare il paese per tornare al paese di origine. L’Italia ha impiegato molto tempo per capire e prendere le precauzioni necessarie. Molte persone stanno però morendo e non ricevono nemmeno una sepoltura decente perché anche i funerali sono annullati. C’è uno stato di allerta totale, le persone sono disperate. Per questo vi faccio questo appello: so quanto sia difficile vivere in Brasile, ma è bene evitare di uscire di casa. La sanità in Brasile non è molto buona, è precaria. Una situazione come quella italiana sarebbe ancor più devastante per il popolo brasiliano”.