Dalla conferma di Montella alla preparazione interrotta: tutti gli errori della nuova gestione viola

L’edizione di oggi del Corriere della Sera riassume quali sono stati gli errori commessi dalla gestione Rocco Commisso dal momento del suo arrivo fino ad oggi. Su tutti la conferma di Montella in estate e la decisione di interrompere la preparazione a Moena per il viaggio negli Stati Uniti che ha riempito d’orgoglio il nuovo presidente, ma ha avuto effetti disastrosi sulla preparazione. Ultimo errore, ma non per importanza, è stato la gestione del caso Chiesa. Del resto anche la globalità della squadra è stata sopravvalutata e adesso c’è salvare il salvabile. La certezza è che Commisso abbia gettato al vento il primo anno, trovandosi invece costretto a rinforzare la squadra per la salvezza pur volendo l’Europa tra 18 mesi.