Dalla paratona di Gollini su Ilic al nuovo turn over della porta: tocca di nuovo a Terracciano

Ormai la strategia di Italiano è chiara anche per quanto riguarda i portieri: non c’è un titolare designato ma alternanza, slegata anche dalle logiche di competizione. Fin qui Gollini e Terracciano si sono alternati tra campionato e Conference, con risultati comunque positivi e poche sbavature. L’ex Atalanta è stato protagonista con il Riga, con una bella parata su Ilic lanciato a rete nel primo tempo tra l’altro, e ora cederà il posto al collega. Come scrive La Nazione, ad oggi forse la gerarchia premia un po’ di più Terracciano, “che ha maggiori conoscenze del sistema”, ma l’alternanza è destinata ad andare avanti.