Dalla quarta Coppa Italia ai play-off: la Fiorentina Primavera si gioca tutto in un week end

Passata la sbornia per la quarta Coppa Italia consecutiva, un record pazzesco e non solo a livello giovanile, la Fiorentina Primavera si prepara ora allo scontro diretto decisivo con l’ultimo posto play-off in palio: dura resettare e ritrovare fame e concentrazione ma in ballo c’è veramente l’esito di un po’ tutto il campionato, complicato da due sconfitte balorde contro Napoli e Bologna. La Fiorentina ad ora è sesta, ha 2 punti di vantaggio sulla Sampdoria e aspetta proprio i blucerchiati nella giornata di lunedì. All’ultima poi i viola saranno di scena a Roma mentre i blucerchiati troveranno l’Inter, cioè le prime due della classe. Per questo sarebbe ideale chiudere la questione a 90 minuti dal termine, per provare a inseguire anche lo Scudetto.