Dall’opzione italiana a quella argentina: le idee di prospettiva per la difesa della Fiorentina

Si sa ormai da fine sessione dell’ultimo mercato estivo che alla Fiorentina manca un centrale difensivo per completare le coppie, dato che la permanenza forzata di Ranieri è servita soprattutto in funzione delle liste, senza che nel classe ’99 ci fosse una reale intenzione di puntarci. Basti pensare al suo reintegro improvviso a fine agosto, quando la società viola era con l’acqua alla gola per la comunicazione a Lega Serie A e Uefa dell’elenco dei 25. Occhi aperti dunque sulla difesa, come specifica il Corriere Fiorentino, e attenzioni in particolare su due profili: Giorgio Cittadini, classe 2002 dell’Atalanta ma in prestito in Serie B al Modena, e Valentin Gomez, classe 2003 in via di esplosione al Velez Sarsfield. Per quest’ultimo a breve ci sarà anche l’avventura nel Sudamericano Sub 20 con l’Argentina nei prossimi giorni.