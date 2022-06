Damiani: “La Fiorentina ascolterà Italiano e cercherà di accontentarlo. 15 milioni per Vicario? Un buon portiere porta in dote tanti punti. Non commento le parole di Commisso sui procuratori”

Oscar Damiani, noto procuratore ed intermediario di mercato, ha parlato così a Radio Toscana dell’attualità in casa Fiorentina: “Italiano ha dimostrato il suo valore e credo che la società vorrà continuare con lui. La Fiorentina lo ascolterà e cercherà di accontentarlo. Torreira è un ottimo calciatore. Garantisce geometrie ed equilibrio alla squadra. Vicario per 15 milioni? Sarà una scelta della società, ma un buon portiere può portare in dote molti punti. Cabral? Viene da un campionato non molto competitivo come quello svizzero, ma ha qualità. Ha bisogno di tempo per ambientarsi ed esprimersi al meglio”.

Infine sulle parole di Commisso a proposito delle commissioni percepite dai procuratori: “Ognuno fa la sua parte. Gli agenti difendono gli interessi dei propri calciatori e le società giustamente i loro. Tuttavia penso che si possa sempre trovare una via d’intesa. Nello specifico le parole di Commisso preferisco non commentarle”.