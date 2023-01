A conferma delle difficoltà ad arrivare a Boga per la Fiorentina e delle intenzioni dell’Atalanta ci sono anche le parole del ds Tony D’Amico a Dazn:

“Di voci ce ne sono parecchie in questo periodo, Jeremie ha caratteristiche uniche in questa rosa. Siamo convinti che possa fare bene, deve rispondere presente quando viene chiamato in causa come sta facendo ultimamente”.