Danilo trattiene Cutrone e rischia il rigore. Di Bello, sono ben altre le partite che richiedono finezze arbitrali

Fiorentina-Bologna gara valida per la 37esima giornata della massima serie è stata diretta da Marco Di Bello di Brindisi, assistenti Rocca e Pagnotta, Calvarese al VAR.

Gara che parte subito vivace con la Fiorentina in fase offensiva; al 5′ Danilo trattiene Cutrone in area, per Di Bello il contatto non è da calcio di rigore, ma il difensore rossoblu rischia tanto. Al 9′ Mbaye ritarda una rimessa laterale viola, meritava il giallo, Di Bello interviene solo per un rimprovero verbale. Al 29′ Ghezzal in area bolognese si lascia cadere e prova ad ingannare l’arbitro che non ci casca ed ammonisce l’algerino per simulazione.

Passiamo alla ripresa, al 66′ Bologna in rete con Svanberg ma Orsolini che fornisce l’assist all’islandese parte in fuorigioco, bravo il primo assistente Rocca in questa circostanza. Al 79′ ammonizione per Corbo duro a centrocampo su Chiesa e stessa sorte per Dalbert che all’81’ falcia Juwara.

Gara con pochissime difficoltà per la squadra arbitrale, Di Bello però a volte eccede nel far proseguire azioni che andrebbero interrotte. Sono ben altre le partite che richiedono finezze arbitrali.