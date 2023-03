D’Aversa: “Ci vuole tempo ed esperienza per giocare una volta ogni tre giorni: Italiano ha dimostrato di sapersi adattare. Non era semplice continuare senza Vlahovic”

Roberto D’Aversa, tecnico svincolato, ha parlato a TuttoMercatoWeb della Fiorentina di Italiano, in grande ascesa nell’ultimo periodo, dopo aver superato mesi difficili:

“La Fiorentina l’anno scorso ha fatto un ottimo campionato, in questa stagione bisogna valutare il fatto che è impegnata su tre fronti e non è semplice. C’è bisogno di abituarsi al fatto di potersi allenare in una settimana tipo, dove Italiano ha dimostrato di essere un allenatore bravissimo, e poi adattarsi a situazioni totalmente differenti dettate dal fatto di dover giocare una volta ogni tre giorni. E per farlo ci vuole tempo ed esperienza. Ma è una squadra che mi piace e che ha dovuto fare a meno di Vlahovic, non semplice perché è un calciatore che ha determinato molto”.