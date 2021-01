D’Aversa: “Conti è pronto fisicamente e si è presentato con grande motivazione. Questo è un gran punto di partenza…”

Poteva arrivare a Firenze e invece alla fine Andrea Conti è diventato l’esterno destro del Parma, commentato così dal tecnico D’Aversa in sala stampa: “E’ pronto, fisicamente l’ho visto solo per un allenamento però la cosa fondamentale è la motivazione con cui è venuto qui a sposare la causa. E’ importante, perché è un momento delicato, dove sei penultimo in classifica e dove l’autostima è migliorata nelle tre partite dove la prestazione c’è stata e dove servirà un risultato positivo perché la miglior medicina è la vittoria. Quello che mi interessa è che quando uno viene, magari viene dal Milan, una grande squadra, e arriva in una squadra penultima in classifica, deve essere motivato. Lui si è presentato bene e questo è un grande punto di partenza”.

0 0 vote Article Rating