De Canio: “Iachini? Il suo ritorno alla Fiorentina dovrà indurre a riflessioni profonde”

Il tecnico Luigi De Canio è intervenuto a TMW Radio, soffermandosi anche sulla lotta salvezza che per il momento vede coinvolta anche la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Troppe squadre sopravvalutate? Erroneamente all’inizio si è pensato che la salvezza forse un risultato alla portata. Per esperienza e valore dei calciatori probabilmente è così, e vale pure per il Torino, ma a volte ci si scorda quanto sia difficile il campionato italiano. Ci vuole sempre il giusto approccio, e in questo elenco aggiungerei la Fiorentina, squadra che non sta vivendo il campionato che ci si attendeva”.

De Canio si sofferma poi sul ritorno di Iachini alla Fiorentina: “Giocherà contro Ballardini, che nessuno definisce un maestro perché non si guarda nel profondo e si usano luoghi comuni. Comunque, mi dispiace davvero molto per le dimissioni di Prandelli e per il suo periodo di difficoltà, gli sono vicino umanamente e professionalmente. Il ritorno di Iachini adesso è la cosa più logica per la Fiorentina, semmai questo dovrà indurre tutti a riflessioni più profonde“.