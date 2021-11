De Ligt: “Mi piace giocare contro un attaccante forte come Vlahovic. Questi tipi di confronto mi esaltano”

Il difensore della Juventus Matthijs de Ligt commenta così a DAZN il duello con l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic nella gara vinta contro i viola: “Mi piace giocare contro un attaccante come Vlahovic, forte e che segna tanto. Per me è una grande sfida, mi esaltano questi confronti.

E a proposito della marcatura su Vlahovic aggiunge: “Ho avuto bisogno dei compagni e l’abbiamo fatto bene”.