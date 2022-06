De Magistris: “A me dei bilanci di cui ha parlato Commisso interessa poco. Vorrei capire chi decide nella dirigenza della Fiorentina. Ikone non credo sia stato un acquisto voluto da Italiano”

Gianni De Magistris, ex campione della pallanuoto, ospite negli studi di Radio Bruno ha parlato così di Fiorentina e non solo: “A me dei paragoni che ha fatto Commisso col Milan non interessa. Di chi spende i soldi non mi interessa. Mi interessa marginalmente anche la questione dei bilanci, mi interessa piuttosto della squadra e dell’aspetto sportivo. Si possono comprare anche buoni giocatori e non spendere cifre astronomiche”.

E ancora sui dirigenti: “Sartori? Ha fatto benissimo all’Atalanta. Merito anche lui, dell’uomo nascosto della favola atalantina. Poi ci sono anche i meriti di Gasperini e di tutta la squadra. Pradè? Prima di dare voti vorrei capire come stanno le cose in casa Fiorentina. Mi domando chi è che comanda, chi è che guarda i giocatori, chi è che da l’ok alle operazioni. Ikone, per esempio, chi l’ha scelto? Sicuramente non credo che il suo acquisto sia stato avallato dall’allenatore della Fiorentina“.