De Magistris: “Certo che la Fiorentina ha speso sul mercato, ma per giocatori come Duncan e Dodo”

Gianni De Magistris, ex campione di pallanuoto e noto tifoso viola, ha parlato a Radio Bruno del momento difficile della Fiorentina, tra risultati scadenti e un mercato che non sembra decollare:

“Gonzalez non si è visto tanto a causa degli infortuni, così per Mandragora. Al di là dei singoli, però, è il gioco ad essere peggiorato. In attacco bisognava programmare meglio il mercato ed avere un’alternativa”.

E ancora: “A Napoli non credo che quando è andato via Insigne per Kvaratskhelia fossero tanto ben disposti. La Fiorentina ha speso, ma i giocatori acquistati non hanno reso quanto sono stati pagati. Mi riferisco a giocatori come Duncan e Dodo“.