De Paul: “Mi dispiace per i nostri tifosi, ma è giusto così. Stiamo bene, presto torneremo alla vittoria”

L’attaccante dell’Udinese Rodrigo De Paul ha parlato a UdineseTV in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina. Queste le parole del giocatore argentino: “Questa settimana è stata diversa. Mi dispiace perché non ci saranno i nostri tifosi, ma dobbiamo accettare questa decisione perché è per il bene di tutti. Presto torneremo alla vittoria, il gruppo sta bene. I miei compagni mi considerano un leader, mi piace prendermi la responsabilità. Stiamo lavorando bene con un allenatore che ha le idee chiare”.