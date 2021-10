De Santis: “Armistizio fino a Natale tra Vlahovic e Fiorentina, poi cessione. Mayoral potrebbe essere il sostituto ideale del serbo”

Il procuratore e intermediario di mercato Lorenzo De Santis, ha parlato così di Fiorentina a Radio Toscana: “Per quanto riguarda la situazione Vlahovic, lo scenario più auspicabile è trovare un’armistizio da ora a natale. La Fiorentina adesso ha bisogno del miglior Vlahovic. Dovrà essere brava anche la tifoseria a compattarsi e non affossarlo. Si può essere non d’accordo con la sua scelta, ma deve essere prioritario l’interesse e il bene della Fiorentina. Non vedo alternative alla cessione del serbo a gennaio. Credo che la società di Commisso abbia tutto l’interesse di vendere il giocatore il prima possibile”.

Sull’eventuale sostituto di Vlahovic: “Io punterei su Borja Mayoral. Mourinho non ci puntava già da inizio stagione. Il giocatore per questo ha sempre manifestato poca voglia di rimanere nella capitale. Per di più, dopo le parole del tecnico portoghese di ieri, a margine della sconfitta subita in Norvegia in Conference League, penso che lo spagnolo voglia andarsene. Cercherà qualcosa di diverso. Per caratteristiche secondo me è il profilo giusto per la Fiorentina, sia a livello economico e non solo”.

Ancora su Vlahovic, De Santis ha concluso: “A 20 mesi dalla scadenza del contratto è inusuale vedere situazioni del genere. Non si va più a muro contro muro col giocatore. Il Milan dell’anno scorso è un esempio. La Fiorentina credo che abbia fatto a Vlahovic una proposta importantissima. Evidentemente il serbo e il suo entourage hanno altre prospettive”.