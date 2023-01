De Santis: “La Fiorentina ha bisogno di due portieri di livello, Cerofolini è un punto di domanda. Amrabat può partire solo per un top club”

Il procuratore ed agente FIFA Lorenzo De Santis a Lady Radio ha analizzato alcune situazioni di casa Fiorentina commentandone anche i possibili sviluppi, dalla porta al centrocampo. Ecco le sue parole: “Al di là della fiducia in Martinelli, giovane promettente, credo che la Fiorentina in porta, viste le tre competizioni e i problemi che possono capitare, debba avere due portieri di livello molto simile. Cerofolini lo abbiamo visto poco, è un punto di domanda. Poi se dovesse giocare e far bene tutto può cambiare. L’uscita di Gollini è maturata in questi mesi. Non è riuscito a sfruttare le opportunità e ad adattarsi al gioco di Italiano, anche per via del gioco coi piedi. C’è da capire se tornerà all’Atalanta e come si muoverà, poi i movimenti decisi dalla dirigenza viola per un portiere”.

Conclude il procuratore: “Per l’eventuale cessione di Amrabat, viste le cifre e le tempistiche, servono top club in questa sessione. Vediamo se il marocchino tornerà già oggi con la Samp cosa accadrà nelle prossime gare. Su Benassi ci sono club come Parma e Cagliari, praticamente di livello di serie a come disponibilità economiche. Va capito che tipo di centrocampista, usciti già Maleh e Zurkowski, possa arrivare e far più comodo ad Italiano. C’è da aspettarsi oggi l’ingresso di un calciatore in mediana”.